На рынке Перми появились видовые квартиры с ипотекой под 10,5%

В Перми появился проект комфорт-класса с видовыми квартирами на Каму. В доме, который возводится компанией ПЗСП в Кировском районе, предусмотрены 173 лота с планировками под любой сценарий жизни: от компактных студий до просторных трехкомнатных вариантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, до конца года в проекте действуют выгодные цены — купить жилье здесь можно от четырех млн рублей и в ипотеку под 10,5% на весь срок строительства.