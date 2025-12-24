На рынке Перми появились видовые квартиры с ипотекой под 10,5%

Купить квартиру на набережной Камы можно от четырех млн рублей.
В Перми появился проект комфорт-класса с видовыми квартирами на Каму. В доме, который возводится компанией ПЗСП в Кировском районе, предусмотрены 173 лота с планировками под любой сценарий жизни: от компактных студий до просторных трехкомнатных вариантов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика, до конца года в проекте действуют выгодные цены — купить жилье здесь можно от четырех млн рублей и в ипотеку под 10,5% на весь срок строительства.
«Каждый проект мы расцениваем как вклад в развитие городской инфраструктуры с пользой для жителей. При проектировании мы учитываем потребности и возможности каждой семьи: удобные планировки, широкая квартирография, транспортная доступность, закрытая территория, отделка “под ключ” и доступные цены. Для нас важно, чтобы жители с удовольствием возвращались домой», — отметил гендиректор ПЗСП Евгений Дёмкин.
Дом на Танцорова, 96 строится в зеленой зоне рядом с улицами Черниговская, Судозаводская, Калинина и Адмирала Макарова. В шаговой доступности от него есть все необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады, поликлиники, торговые центры и остановки общественного транспорта. Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов, соединенных внутренней пешеходной улицей.
Проект возводится с применением индустриальной технологии BAUM, которую ПЗСП применяет с 2022 года. Она обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшенную тепло- и шумоизоляцию дома, давая при этом простор для планировочных решений. Так, в квартирах визуально будет больше пространства и света за счет высоких потолков, увеличенных окон и панорамных лоджий.
На территории комплекса появятся детские площадки для разных возрастов, тихие зоны отдыха, ландшафтное озеленение и свободный от автомобилей двор, который закрыт от посторонних. Для машин в проекте будет создан просторный паркинг.
Для покупателей ПЗСП предлагает специальные условия: рассрочка для будущих мам, скидки для участников СВО и их родственников, а также акцию «Купи квартиру — получи шанс на миллион». Узнать подробности можно в отделе продаж компании по телефону +7 (342) 292−15−47 или в офисах: ул. Докучаева, 31; ул. Петропавловская, 52.
Застройщик: ООО «Спецстрой ПЗСП-Танцорова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Не является публичной офертой. Ипотеку предоставляет АО «Альфа-Банк» ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015. Оценивайте свои финансовые возможности. Подробнее об условиях акции «Купи квартиру — получи шанс на миллион» можно узнать по ссылке. Период действия и подробная информация об условиях акции «Рассрочка для будущих мам» — на сайте pzsp.ru.
Реклама. Заказчик: АО «ПЗСП», ИНН 5903004541, erid: 2SDnjdPVUXr.