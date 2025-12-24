Известная омская сыроварня объявила о закрытии

Омская сыроварня «Над хлебом с маслом» объявила о своем закрытии в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 декабря 2025 года.
«Сообщаем о вынужденном закрытии нашего предприятия. Спасибо, что 7 лет выбирали нас и наши продукты! Но обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — говорится в обращении компании.
Сообщается, что точки продаж продукции сыроварни будут работать до воскресенья, 28 декабря 2025 года, включительно.
По мнению автора, сыроварня «Над хлебом с маслом» была известна среди омичей и пользовалась спросом.
Напомним, что в Омске также один за другим закрываются магазины одежды. Так, стало известно о прекращении работы магазина Paradise на улице Ленина.