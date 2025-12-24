Известная омская сыроварня объявила о закрытии

«Сообщаем о вынужденном закрытии нашего предприятия. Спасибо, что 7 лет выбирали нас и наши продукты! Но обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — говорится в обращении компании.