Президент Узбекистана одобрил планы по развитию текстильной промышленности в 2026 году

«Для решения этих проблем разработаны конкретные меры на 2026 год. В частности, планируется выделить предприятиям льготные кредиты в размере 200 миллионов долларов на пополнение оборотных средств, провести финансовое оздоровление 138 предприятий, а также привлечь к экспортной деятельности 100 новых предприятий», — говорится в сообщении.