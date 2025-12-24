Три этапа роста: как изменятся пенсии россиян в 2026 году?

Ключевым отличием года станет перенос сроков основной индексации и возвращение полноценных прибавок для тех, кто продолжает трудиться. Уже с 1 января 2026 года страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца) вырастут на 7,6%. Важное новшество: повышение коснется не только неработающих граждан, но и официально трудоустроенных пенсионеров, при этом процент индексации заложен выше прогнозируемого уровня роста цен. Пример расчета: если в конце 2025 года вы получали 27 500 рублей, то после новогодних праздников сумма увеличится до 29 590 рублей.