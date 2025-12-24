Три этапа роста: как изменятся пенсии россиян в 2026 году?

Ключевым отличием года станет перенос сроков основной индексации и возвращение полноценных прибавок для тех, кто продолжает трудиться. Уже с 1 января 2026 года страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца) вырастут на 7,6%. Важное новшество: повышение коснется не только неработающих граждан, но и официально трудоустроенных пенсионеров, при этом процент индексации заложен выше прогнозируемого уровня роста цен. Пример расчета: если в конце 2025 года вы получали 27 500 рублей, то после новогодних праздников сумма увеличится до 29 590 рублей.
Для тех, кто в декабре отметит 80-летний юбилей, прибавка окажется еще существеннее — фиксированная выплата удвоится, что даст дополнительно около 11 000 рублей к общему доходу.
С 1 апреля наступит очередь социальных пенсий. Они увеличатся на 6,8%. Средний размер такой выплаты поднимется до отметки 16 590 рублей. Напомним, что социальная пенсия назначается тем, у кого недостаточно стажа для страховой, и выплачивается на пять лет позже стандартного срока. В августе традиционный перерасчет ждет работающих пенсионеров. Сумма будет зависеть от накопленных за 2025 год баллов (ИПК). Максимально возможная доплата составит 470,28 рубля.
Завершит годовой цикл повышение выплат военным пенсионерам. С 1 октября их содержание будет проиндексировано на 4%.
Из-за длительных новогодних каникул график выплат в конце 2025 года изменится. Те, кто обычно получает пенсию в начале месяца (до 11 числа), увидят январские деньги уже в последних числах декабря. Фактически это означает «двойную» выплату в декабре: в начале месяца придет стандартная пенсия, а в конце — уже увеличенная январская.