Минпромторг показал первый полет «Байкала» с новым российским двигателем

В Минпромторге РБК тогда рассказали, что в ходе предварительных испытаний были получены замечания от летчиков. Кроме того, летом 2024 года источники РБК сообщали, что в первый год предполагаемой поставки (планировалось, что это будет 2025 год) стоимость самолета составляет 455 млн руб., что втрое больше той, что Минпромторг указывал при его заказе в 2019 году — не выше 120 млн руб.