В Хабаровском крае строительство АЭС оценили в 250 млрд рублей

Станция мощностью два энергоблока по 600 МВт включена в генеральную схему объектов электроэнергетики до 2042 года с вводом в 2041 и 2042 годах. Однако по поручению президента Владимира Путина «Росатом» рассматривает возможность запуска с 2037 года.