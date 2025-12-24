Ричмонд
В Хабаровском крае строительство АЭС оценили в 250 млрд рублей

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин оценил стоимость строительства атомной электростанции в регионе минимум в 250 миллиардов рублей.

Источник: Freepik

Об этом он сообщил в интервью изданию ТАСС.

Проект сильно зависит от федерального бюджета. Предложены две площадки: возле озера Киотеми в Хабаровском районе и под Комсомольском-на-Амуре. Глава региона отметил необходимость сдвига сроков ввода в эксплуатацию влево, поскольку энергия нужна уже сегодня.

Станция мощностью два энергоблока по 600 МВт включена в генеральную схему объектов электроэнергетики до 2042 года с вводом в 2041 и 2042 годах. Однако по поручению президента Владимира Путина «Росатом» рассматривает возможность запуска с 2037 года.

«Без федерации мы его не осилим», — подчеркнул Демешин. Реализация АЭС позволит решить проблему энергодефицита на Дальнем Востоке и обеспечить стабильное развитие промышленности края.

Ранее на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года губернатор упоминал возможность размещения плавучей атомной станции на Охотском море по типу певакской на Чукотке. Это дополнит основные планы по наземной АЭС.