Перерабатывать 1 млн тонн мусора планируют в Казахстане

«По статистике, у нас образуется 4,5 млн тонн отходов в стране, из них перерабатывается в районе 25%. Мы должны однозначно увеличить этот показатель в рамках концепции по переходу к “зеленой экономике” до 40% к 2030 году. В прошлом году в Атырау ввели сортировочную линию мощностью 50 тыс. тонн в год. Также в рамках льготного механизма в этом году ввели в эксплуатацию линии в Костанайской области мощностью сортировки 50 тыс. тонн в год. В рамках данного механизма мы одобрили 63 проекта общей мощностью 2 тыс. тонн сортировки и с перерабатывающей мощностью 1 млн тонн», — сказал Тукенов.