Железнодорожники запускают дополнительные рейсы «Афросиаба» в новогодние праздники

Vaib.uz (Узбекистан. 24 декабря). В преддверии Нового года «Узбекистон темир йуллари» объявила о запуске дополнительных рейсов скоростного поезда «Афросиаб» по направлениям Ташкент — Самарканд и Ташкент — Бухара.

Источник: Vaib.Uz

Это позволит большему числу пассажиров успеть к праздникам к родным и близким, а также комфортно спланировать свои поездки.

Рейсы Ташкент — Самарканд.

Дополнительные поезда будут курсировать с 26 по 31 декабря, а также 4 января 2026 года:

отправление из Самарканда — в 10:55.

отправление из Ташкента — в 13:56.

Рейсы Ташкент — Бухара.

Дополнительные рейсы будут выполняться 30—31 декабря:

отправление из Ташкента — в 06:10;

отправление из Бухары — в 18:08.

В компании отмечают, что билеты на дополнительные рейсы уже доступны в продаже — их можно приобрести на официальном сайте «Узбекистон темир йуллари», через мобильное приложение, а также в железнодорожных кассах.