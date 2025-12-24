Железнодорожники запускают дополнительные рейсы «Афросиаба» в новогодние праздники

Это позволит большему числу пассажиров успеть к праздникам к родным и близким, а также комфортно спланировать свои поездки.
Рейсы Ташкент — Самарканд.
Дополнительные поезда будут курсировать с 26 по 31 декабря, а также 4 января 2026 года:
отправление из Самарканда — в 10:55.
отправление из Ташкента — в 13:56.
Рейсы Ташкент — Бухара.
Дополнительные рейсы будут выполняться
отправление из Ташкента — в 06:10;
отправление из Бухары — в 18:08.
В компании отмечают, что билеты на дополнительные рейсы уже доступны в продаже — их можно приобрести на официальном сайте «Узбекистон темир йуллари», через мобильное приложение, а также в железнодорожных кассах.