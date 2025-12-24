UzAuto Motors выводит на рынок очередной премиальный внедорожник с «космической» ценой

Vaib.uz (Узбекистан. 24 декабря). Компания UzAuto Motors продолжает удивлять рынок, выпуская автомобили для очень узкого круга покупателей. На этот раз речь идёт о новом поколении премиального внедорожника Chevrolet Traverse, продажи которого стартуют уже в ближайшее время.