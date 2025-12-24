UzAuto Motors выводит на рынок очередной премиальный внедорожник с «космической» ценой

Главная «фишка» новинки — цена, которая, мягко говоря, поражает воображение: рекомендованная розничная стоимость составляет 795 миллионов сумов. Для большинства узбекистанцев подобная сумма действительно выглядит «космически».
Chevrolet Traverse получил обновлённый 2,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 328 л.с., усиленную подвеску, увеличенный клиренс и систему полного привода. Автомобиль отличает современный дизайн передней и задней частей, а также новые 18-дюймовые легкосплавные диски.
В салоне — просторный трёхрядный интерьер с премиальными материалами отделки, огромный 17,7-дюймовый центральный дисплей, 11-дюймовая цифровая панель приборов и расширенный пакет систем безопасности Chevy Safety Assist.
Точную дату старта продаж обещают объявить позже, чтобы вы успели посчитать, сколько лет вам придется отказываться от еды, чтобы накопить на внедорожник мечты.