«Как белки и зайцы будут смотреть на него с острова, меня мало заботит»: к единому мнению насчет «Хабаровск-Сити» не могут прийти специалисты

Так, члены градостроительного совета разошлись во мнениях по количеству необходимых соцобъектов в «Хабаровск-Сити» и по объемам жилой застройки. Важно, чтобы район не превратился в один большой долгострой. Волнует специалистов и транспортная доступность будущего района. Проектом предусмотрена двухуровневая развязка, но насколько она окажется эффективной, пока не ясно.