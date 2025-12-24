Ричмонд
«Как белки и зайцы будут смотреть на него с острова, меня мало заботит»: к единому мнению насчет «Хабаровск-Сити» не могут прийти специалисты

Масштабный проект «Хабаровск-Сити» вызвал бурное обсуждение во время заседания градостроительного совета.

Источник: Губерния онлайн

Архитекторы, инвесторы и представители научного сообщества не пришли к консенсусу в ряде вопросов, касающихся его реализации.

Так, члены градостроительного совета разошлись во мнениях по количеству необходимых соцобъектов в «Хабаровск-Сити» и по объемам жилой застройки. Важно, чтобы район не превратился в один большой долгострой. Волнует специалистов и транспортная доступность будущего района. Проектом предусмотрена двухуровневая развязка, но насколько она окажется эффективной, пока не ясно.

«Вот меня меньше заботит, как фасад с реки, как белки и зайцы будут смотреть с соседнего острова. Мне очень важна инфраструктура все-таки проекта. Мое предложение — категорически резко снижать нагрузку застройки этого», — отметил член градостроительного совета Сергей Попов.

К общему знаменателю в ходе заседания прийти так и не удалось. Сам проект пока не утвержден. Принято решение создать рабочую группу, где его будут дорабатывать. Отметим, что проект планируется реализовать к 2032 году.