Дума Братска внесла в Заксобрание Приангарья проект закона, предусматривающий поступление в городскую казну более 1 миллиарда рублей

Законопроект и сопутствующие документы уже размещены в системе «Электронный парламент». Как следует из этих документов, Дума Братска в числе прочего предлагает для городских округов (к которым относится Братск) повысить нормативы отчислений по УСН до 100% (сейчас 50%), норматив от дохода по НДФЛ до 16,5% (сейчас 11,5%), норматив от доходов, которые поступают в виде фиксированного платежа по патентам от трудовых мигрантов (аналог НДФЛ для иностранных работников) — до 31,5% (сейчас 26,5%).