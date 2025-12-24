Дума Братска внесла в Заксобрание Приангарья проект закона, предусматривающий поступление в городскую казну более 1 миллиарда рублей

Депутат отметил, что законопроект предусматривает увеличение отчислений в местные бюджеты за счет снижения отчислений в региональную казну доходов от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), патентов и по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Мы планируем, чтобы эта законодательная инициатива вышла на рассмотрение в Законодательном собрании во втором полугодии 2026 года. Законодательная инициатива направлена на получение доходов из областного бюджета. Чтобы он поделился. Но нам надо искать и внутренние резервы, — сказал Георгий Любенков.
Законопроект и сопутствующие документы уже размещены в системе «Электронный парламент». Как следует из этих документов, Дума Братска в числе прочего предлагает для городских округов (к которым относится Братск) повысить нормативы отчислений по УСН до 100% (сейчас 50%), норматив от дохода по НДФЛ до 16,5% (сейчас 11,5%), норматив от доходов, которые поступают в виде фиксированного платежа по патентам от трудовых мигрантов (аналог НДФЛ для иностранных работников) — до 31,5% (сейчас 26,5%).
Соответствующие изменения предлагается установить с 2027 года. В сопроводительной документации отмечается, что в случае принятия закона, Братск в указанном году получит по увеличенным нормативам более 1 миллиарда рублей. В целом же отчисления в местные бюджеты в том же 2027 году составят более 14 миллиардов рублей.