Жители Перми через суд заставили завершить затянувшийся ремонт фасада дома

Судебные приставы по Индустриальному и Ленинскому районам предупредили организацию о необходимости завершить ремонт, но это не принесло ожидаемого результата. За неисполнение решения был назначен штраф в 30 тысяч рублей и исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. После этого ведомство подтвердило, что работы завершены.