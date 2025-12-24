Ричмонд
Жители Перми через суд заставили завершить затянувшийся ремонт фасада дома

Оператор менял подрядчиков и не довёл работу до конца.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми через суд заставили оператора завершить затянувшийся ремонт фасада многоквартирного дома, сообщает краевое ГУФССП.

Проблемы с ремонтом произошли в краевой столице на улице Луначарского. Региональный оператор начал проводить реконструкцию фасада здания, но со временем работы лишь затягивались — подрядчики сменялись, а вскоре и вовсе прекратили ремонт. Тем не менее реконструкцию не завершили. Жители дома остались с демонтированным фасадом и водостоком.

Из-за бездействия возмущённые пермяки обратились за помощью в надзорный орган, который провёл проверку и разобрался в ситуации. Результатами стало заключение о том, что проблемы могут привести к разрушению дома. Иск с требованием завершить ремонт был направлен в суд.

«Признавая допущенное бездействие ответчика незаконным, суд счёл необходимым возложить на него обязанность обеспечить приведение спорного объекта недвижимости в порядок», — рассказали в ГУФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы по Индустриальному и Ленинскому районам предупредили организацию о необходимости завершить ремонт, но это не принесло ожидаемого результата. За неисполнение решения был назначен штраф в 30 тысяч рублей и исполнительский сбор в 50 тысяч рублей. После этого ведомство подтвердило, что работы завершены.