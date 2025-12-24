Ричмонд
В Красноярске для движения открыли новую дорогу на улице Космонавтов

Раньше на этом месте был пустырь со стихийным проездом.

Источник: Комсомольская правда

24 декабря в Советском районе Красноярска для движения открыли новую дорогу на улице Космонавтов — раньше здесь был пустырь со стихийным проездом. В администрации города уточнили, что общая протяженность объекта — 1131 метр.

Дорога соединяет четыре улицы: 9 Мая, Гайдашовку, Мате Залки и Ястынскую. Количество полос — по два в каждом направлении. В ближайшее время начнется процесс передачи новой дороги на баланс управления дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Новая дорога до капитального ремонта должна прослужить 25 лет. Первые пять лет 5 лет она будет числиться на гарантии у подрядчика — компании «Сибагропромстрой».

Ранее мы писали, что в Красноярске запустят новое приложение для оплаты проезда в общественном транспорте «QR-Транспорт».