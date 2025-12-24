Господдержка агрострахования в Башкирии превысила 214 млн рублей

Аграрии региона застраховали 275 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, по 31 тысячи га — технических и масличных культур. Общая застрахованная площадь превысила 337 тысяч га.
Агрострахование предусматривает господдержку из федерального и регионального бюджетов.
«Бюджет компенсирует до половины затрат, — подчеркнул вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — В 2025 году на эти цели было направлено 214,5 млн рублей. Погодные условия редко благоволят аграриям, засуху сменяет переувлажнение, поэтому агрострахование с господдержкой — важная составляющая успешной работы любого сельхозпредприятия».
В частности, в этом году на растениеводство в Башкирии выделено 159 млн рублей субсидий, еще 56 млн рублей — господдержка страхования животноводства. В республике застраховано 53 тысячи крупного рогатого скота, 448 тысяч свиней, 3,3 млн птицы.
