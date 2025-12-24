Башкирия закрыла свои потребности в куриных яйцах

«Восстанавливается производство после вспышки высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике “Башкирская”, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — В этом году здесь уже производят вдвое больше куриных яиц, чем в 2024 году. В 2026-м птицефабрика должна выйти на полную мощность — более 800 млн штук яиц за год».