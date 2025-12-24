Башкирия закрыла свои потребности в куриных яйцах

По прогнозам специалистов, основной объем производства придется на крупнейшую в республике птицефабрику «Башкирская», которая к концу года может достигнуть показателя 550 млн штук яиц.
«Восстанавливается производство после вспышки высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике “Башкирская”, — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — В этом году здесь уже производят вдвое больше куриных яиц, чем в 2024 году. В 2026-м птицефабрика должна выйти на полную мощность — более 800 млн штук яиц за год».
Напомним, 24 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное заседание Инвестиционного комитета в формате «Инвестчас». На нём рассмотрели новую инициативу птицефабрики «Башкирская». Речь шла прежде всего о строительстве новых птичников, рассчитанных на 360 тысяч мест. Это позволит увеличить объёмы выпуска еще на 100 млн яиц в год. В ходе реализации проекта на участке уже провели подготовительные работы и начали возводить производственные корпуса. Общий объём инвестиций — 2,6 млрд рублей. Запуск новых мощностей позволит создать 65 рабочих мест.
