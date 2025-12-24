В Свердловской области растет число малых предпринимателей

На очередной встрече, в том числе в онлайн-формате, присутствовало около 250 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра превысила один миллион, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.