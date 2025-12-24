В Свердловской области растет число малых предпринимателей

Это стало возможным благодаря созданию условий для развития частных инициатив, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер на совместном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе и общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей.
На очередной встрече, в том числе в онлайн-формате, присутствовало около 250 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра превысила один миллион, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
Планируется, что финансовая поддержка региональных мер поддержки вырастет в следующем году. Если в 2025 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал займы на 800 миллионов рублей и поручительства, которые позволили привлечь 10,4 миллиарда кредитных средств, то в 2026 году объем господдержки планируется увеличить до 1,15 миллиарда рублей.
Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в развитие экономики региона, создавая десятки тысяч рабочих мест. Глава области подчеркнул важную роль качественной коммуникации для укрепления и развития предпринимательства в Свердловской области.
Встреча получилась информативной и объемной. Взаимодействие предпринимателей с органами власти особенно необходимо сейчас — в период налоговых изменений, роста издержек и нехватки кадров. Обсудили введение дополнительных мер поддержки, развитие инфраструктуры для МСП и участие уральского бизнеса в выставках федерального уровня.
Меры поддержки коммерсантов и бизнеса совершенствуются в постоянном режиме в соответствии с запросами и актуальными обстоятельствами. Поддержка предпринимательства и масштабирование бизнеса отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее стало известно, что федеральные власти вернут 1,3 миллиарда рублей в бюджет Свердловской области, которые были выделены на создание и модернизацию инфраструктуры для инвесторов в «Особой экономической зоне “Титановая долина”». Первый транш в размере 500 миллионов рублей уже поступил в областной бюджет, а остальная часть суммы вернется к 2027 году.