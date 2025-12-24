Ричмонд
Камерный театр Челябинска отреставрирует компания из Санкт-Петербурга

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря, ФедералПресс. В Челябинске историческое здание Камерного театра, известное также как дом, где в начале XX века работали журналист Виктор Весновский и писатель Александр Туркин, готовится к масштабной реставрации. Право на проведение работ за 119,4 млн рублей получила строительная компания из Санкт-Петербурга.

«Победителем аукциона стало ООО “Строительная инжиниринговая компания “СИНКО””. Контракт заключен по начальной стоимости. Компания основана в Санкт-Петербурге в 2000 г. и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Андрей Чубатюк, также возглавляющий несколько других строительных и финансовых организаций», — пишет сайт «Деловой квартал».

Проект включает комплекс работ, направленных как на сохранение исторического облика здания, так и на его техническое обновление. Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, укрепить несущие конструкции и полностью заменить инженерные коммуникации. Внутри театра планируется обновить отделку, отреставрировать лестницу с коваными элементами и модернизировать театральную инфраструктуру: конструкции сцены, а также световое и звуковое оборудование. Все материалы должны соответствовать строгим требованиям по сохранению аутентичности памятника архитектуры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в 2027 году Челябинск ждут много культурных событий. Город стал обладателем звания «Культурная столица России 2027 года».