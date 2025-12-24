Камерный театр Челябинска отреставрирует компания из Санкт-Петербурга

Проект включает комплекс работ, направленных как на сохранение исторического облика здания, так и на его техническое обновление. Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, укрепить несущие конструкции и полностью заменить инженерные коммуникации. Внутри театра планируется обновить отделку, отреставрировать лестницу с коваными элементами и модернизировать театральную инфраструктуру: конструкции сцены, а также световое и звуковое оборудование. Все материалы должны соответствовать строгим требованиям по сохранению аутентичности памятника архитектуры.