«Не воспринимать как угрозу»: в Минэкономики Татарстана прокомментировали повышение НДС

Об основных изменениях в налоговом законодательстве и том, как они повлияют на деятельность предпринимателей, рассказала первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.
По словам заместителя министра, несмотря на опасения малого бизнеса, новые правила не должны стать для предпринимателей шоком. У предпринимательского сообщества есть время и инструменты, чтобы адаптироваться к новым условиям. Об этом Кондратова заявила в интервью ИА «Татар-информ».
По словам замглавы Минэкономики Татарстана, предстоящие налоговые новшества коснутся довольно большого количества предпринимателей, но «в основном из микро- и малого бизнеса».
Ключевое изменение в Налоговом кодексе РФ — это повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов. Кроме того, поэтапно снижаются лимиты доходов для специальных налоговых режимов. С начала будущего года бизнес, работающий на «упрощенке» или патентной системе при превышении порога доходов в 20 млн рублей становится плательщиком НДС. С 2027 года порог будет понижен до 15 млн рублей, еще через год — до 10 млн рублей.
Замминистра подчеркнула, что «для бизнеса данные изменения будут ощутимы». Она советует «уже сейчас спланировать свою бизнес-модель на 2026-й и последующие годы», определившись с оптимальным налоговым режимом с учетом осуществляемой предпринимательской деятельности.
При этом Кондратова подчеркнула, что здесь власти республики не оставят предпринимателей «один на один с их вопросами и проблемами», обеспечив информационную и консультативную поддержку бизнеса для плавного перехода субъектов малого и среднего бизнеса к новым условиям налогообложения.
По данным ФНС, переход на работу с НДС с будущего года коснется свыше 8 тысяч субъектов МСП в Татарстане. Они должны будут внести изменения в бухгалтерский учет, включиться в электронный документооборот, у них появится дополнительная налоговая отчетность.
Замминистра подчеркнула, что федеральное правительство учло позицию регионов, включая Татарстан, и приняло решение о поэтапном снижении порога дохода, при котором применяется НДС (первоначально планировалось резкое понижение порога). Это сделано для того, чтобы бизнес мог постепенно адаптировать свои процессы, подготовить персонал и задействовать необходимые программные решения.
Замминистра призвала не воспринимать новые правила налогообложения «как угрозу или негативное явление».
«Любая трансформация открывает новые возможности для тех, кто к ней готов», — считает она.
По ее словам, государство заинтересовано в сохранении и развитии предпринимательского потенциала.