«Не воспринимать как угрозу»: в Минэкономики Татарстана прокомментировали повышение НДС

Ключевое изменение в Налоговом кодексе РФ — это повышение ставки НДС с 20 до 22 процентов. Кроме того, поэтапно снижаются лимиты доходов для специальных налоговых режимов. С начала будущего года бизнес, работающий на «упрощенке» или патентной системе при превышении порога доходов в 20 млн рублей становится плательщиком НДС. С 2027 года порог будет понижен до 15 млн рублей, еще через год — до 10 млн рублей.