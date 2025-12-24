Топ-10 городов, деревень и районов с самой дорогой землей названы в Беларуси

В топе стоимости земли в садоводческих товариществах и дачных кооперативов восемь из десяти лидеров располагаются в Минской области. Например, на первом месте — дачный кооператив «Криничный» в Ждановичах (131,9 рубля за «квадрат»). А после минских земель идут участки под дачи в Брестском районе, где стоимость участков в 1,5 раза, чем в пристоличье.