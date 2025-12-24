Топ-10 городов, деревень и районов с самой дорогой землей названы в Беларуси

В Государственном комитете по имуществу сказали, где в Беларуси располагаются самые дорогие земельные участки, пишет БелТА.
Так, в Госкомимущество пояснили, что жилая усадебная зона в Беларуси полностью внесена в регистр стоимости по результаты кадастровой оценки. В регистре содержится информация о кадастровой стоимости земель: населенных пунктов, земель сельхозназначения, садоводческих товариществ и т.д.
При этом среди городов и поселков городского типа лидером по цене земли довольно долгое время является столица. В Минске — квадратный метр стоит 230,3 рубля (плюс 40,6% к 2020 году).
Еще кроме Минска, в топ-10 по цене земли входят участки в Заславле, Фаниполе, Бресте, Солигорске, Гродно, Мачулищах, Дзержинске, Гомеле и Логойске. А наиболее дорогой оценочной зоной Минска является район улицы Тихой и проспекта Победителей, где за участок в десять соток нужно заплатить 683 тысячи белорусских рублей.
В топ-10 земель на селе по стоимости входит Минский район — 53,2 рубля за «квадрат». К слову, в Минском районе земля стоит в 3,4 раза дороже, чем в Смолевичском районе, расположившемся на втором месте рейтинга. Также в топ-10 входят земли Дзержинского, Брестского, Пуховичского, Узденского и других районов.
— Среди деревень первое место занимает Боровая Минского района со стоимостью 137,3 рубля за квадратный метр, — рассказали в Госкомимущество.
В топе стоимости земли в садоводческих товариществах и дачных кооперативов восемь из десяти лидеров располагаются в Минской области. Например, на первом месте — дачный кооператив «Криничный» в Ждановичах (131,9 рубля за «квадрат»). А после минских земель идут участки под дачи в Брестском районе, где стоимость участков в 1,5 раза, чем в пристоличье.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко изменил арендную плату за землю в Беларуси.
Еще белорусский президент просто дал совет молодежи: «Никаких нотаций».
Также глава республики сказал, почему бал в Минске лучше Венского.