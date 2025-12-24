В Кургане закрылся популярный магазин товаров для спорта и туризма. Фото

Ранее в Кургане уже сообщалось о закрытии ряда розничных точек: с начала нового года прекращает работу обувной магазин Lisette на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, ранее горожане обсуждали закрытие магазина «Метрополис» на улице Горького. Также в городе закрылись филиал сети Asia45 в ТЦ «Дом быта» и магазин азиатских продуктов «Оптовик» в микрорайоне Заозерный, часть предпринимателей переориентировалась на другие филиалы и онлайн-продажи.