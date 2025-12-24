В Кургане закрылся популярный магазин товаров для спорта и туризма. Фото

В Кургане закрылся магазин, где много лет продавали товары для спорта и туризма.
В Кургане закрылся популярный магазин товаров для спорта и туризма, который располагался по улице Томина. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«На днях хотели зайти посмотреть трекинговые ботинки в магазине, а он оказался закрыт: в окна видно, что все полки полностью пустые, будто весь товар вывезен. Дверь закрыта, ступени все замело, даже следов никаких. Объявлений на дверях никаких нет. Но вывеска “Зима-лето” еще есть», — рассказали URA.RU жители Кургана.
Магазин существовал в Кургане на протяжении нескольких лет. В нем продавались товары для туризма и снаряжения, одежда, обувь, спортивные товары. В сервисе 2gis.ru он еще значится. Редакция URA.RU направила руководству магазина запрос, чтобы уточнить, закрылся ли он насовсем или в планах открытие точки в другом месте. Ответ ожидается.
У магазина еще осталась вывеска, но полки полностью пустые.
Ранее в Кургане уже сообщалось о закрытии ряда розничных точек: с начала нового года прекращает работу обувной магазин Lisette на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса, ранее горожане обсуждали закрытие магазина «Метрополис» на улице Горького. Также в городе закрылись филиал сети Asia45 в ТЦ «Дом быта» и магазин азиатских продуктов «Оптовик» в микрорайоне Заозерный, часть предпринимателей переориентировалась на другие филиалы и онлайн-продажи.