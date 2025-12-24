В России дали оценку темпам роста цен

За период с 16 по 22 декабря годовая инфляция в стране опустилась ниже 6%, составив 5,98% О постепенном замедлении роста потребительских цен в России сообщается в отчете Минэкономразвития РФ.
По данным ведомства, прирост цен на внутреннем рынке составил 0,2%. В сегменте продовольствия недельная инфляция составила 0,27%. При этом стоимость плодоовощной продукции за это время увеличилась в среднем на 2,28%. Цены на остальные продукты питания выросли всего на 0,09%.
Как писал сайт KP.RU, годовая инфляция в России в ноябре 2025 года составила 6,64%. При этом ранее в октябре показатели годовой инфляции в стране были на уровне 7,71%. Из данных Росстата следовало, что стоимость продовольственных товаров в ноябре увеличилась на 0,69% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 7,51%.