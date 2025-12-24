В России дали оценку темпам роста цен

Как писал сайт KP.RU, годовая инфляция в России в ноябре 2025 года составила 6,64%. При этом ранее в октябре показатели годовой инфляции в стране были на уровне 7,71%. Из данных Росстата следовало, что стоимость продовольственных товаров в ноябре увеличилась на 0,69% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 7,51%.