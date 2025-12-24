Новый резидент «Великого камня» реализует проект в области машиностроения

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент индустриального парка «Великий камень» реализует проект в области машиностроения. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Компания «Промтехинновации» с белорусским капиталом планирует развивать в парке производство станков с числовым программным управлением, в том числе станков лазерной резки, станин, а также оказывать услуги точной механической обработки узлов промышленного оборудования.
Производственный процесс сочетает передовые технологии в области станкостроения — минеральное литье из высокопрочного бетона, обработку станин методом фрезеровки за одну установку, чистовую высокоскоростную обработку.
Реализация инвестиционного проекта позволит решить задачи импортозамещения и обеспечить машиностроительные предприятия Беларуси высокоточным, автоматизированным и производительным оборудованием, а также будет способствовать развитию стартапов в области машиностроения. -0-