Не только строительство. Рогожник рассказал о перспективах сотрудничества с Владимирской областью

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник и губернатор Владимирской области Александр Авдеев договорились реализовать знаковые проекты, и не только в строительстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
24 декабре в Суздале Владимирской области открылся крупнейший в регионе образовательный комплекс на 1200 мест, возведенный белорусскими специалистами. Обсуждается возможность, что белорусская компания построит новый стадион в регионе.
«Мы за 5 лет нарастили взаимный товарооборот ровно в два раза. В этом году отметим такой промежуточный юбилей — полумиллиардный товарооборот. Это прекрасные цифры, прекрасная динамика. 2024 год закончили с ростом в 20%, этот год заканчиваем с ростом в 8% — цифры сами за себя говорят», — сказал Александр Рогожник журналистам по итогам переговоров с владимирским губернатором.
«Для дальнейшего движения вперед мы наметили знаковые объекты, и не только в строительстве», — сообщил посол.
По его словам, сотрудничество Беларуси и Владимирской области хорошо развивается в машиностроительном комплексе, в высокотехнологичных отраслях. -0-