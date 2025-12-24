Не только строительство. Рогожник рассказал о перспективах сотрудничества с Владимирской областью

«Мы за 5 лет нарастили взаимный товарооборот ровно в два раза. В этом году отметим такой промежуточный юбилей — полумиллиардный товарооборот. Это прекрасные цифры, прекрасная динамика. 2024 год закончили с ростом в 20%, этот год заканчиваем с ростом в 8% — цифры сами за себя говорят», — сказал Александр Рогожник журналистам по итогам переговоров с владимирским губернатором.