Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только строительство. Рогожник рассказал о перспективах сотрудничества с Владимирской областью

«Мы за 5 лет нарастили взаимный товарооборот ровно в два раза. В этом году отметим такой промежуточный юбилей — полумиллиардный товарооборот. Это прекрасные цифры, прекрасная динамика», — сказал Александр Рогожник.

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник и губернатор Владимирской области Александр Авдеев договорились реализовать знаковые проекты, и не только в строительстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

24 декабре в Суздале Владимирской области открылся крупнейший в регионе образовательный комплекс на 1200 мест, возведенный белорусскими специалистами. Обсуждается возможность, что белорусская компания построит новый стадион в регионе.

«Мы за 5 лет нарастили взаимный товарооборот ровно в два раза. В этом году отметим такой промежуточный юбилей — полумиллиардный товарооборот. Это прекрасные цифры, прекрасная динамика. 2024 год закончили с ростом в 20%, этот год заканчиваем с ростом в 8% — цифры сами за себя говорят», — сказал Александр Рогожник журналистам по итогам переговоров с владимирским губернатором.

«Для дальнейшего движения вперед мы наметили знаковые объекты, и не только в строительстве», — сообщил посол.

По его словам, сотрудничество Беларуси и Владимирской области хорошо развивается в машиностроительном комплексе, в высокотехнологичных отраслях. -0-

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше