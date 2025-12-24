Под Челябинском выставили на продажу базу отдыха за 300 млн рублей

Ранее в Челябинской области уже выставлялись на продажу загородные базы отдыха: объект в Каслинском городском поселении на берегу озера Киреты оценили в 42,9 млн рублей, а дом отдыха у реки в Кыштыме — в 26 млн. Оба комплекса работают круглый год, имеют развитую инфраструктуру и постоянных клиентов.