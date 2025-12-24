Под Челябинском выставили на продажу базу отдыха за 300 млн рублей

Под Челябинском продают базу отдыха с гостиницей и бассейнами.
Под Челябинском выставили на продажу базу отдыха «Курочкино», которая находится в Копейске. Владелец намерен выручить за нее 300 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте.
«Продам готовый действующий прибыльный бизнес. Гостиница 15 000 квадратных метров, водно-оздоpoвительный кoмплекc c баcсeйнaми. Купели, бaни (pусcкaя, туpeцкая, финcкая паpная), фитобочки, мануальный зал, бар, мангальные зоны и беседки, собственный выход к озеру. 300 млн за все», — указано в объявлении.
В связи с чем продается прибыльный бизнес, не уточняется. При этом его владелец указывает, что на территории можно создать парк-отель, центр обучения, реабилитационный центр или использовать иначе.
Ранее в Челябинской области уже выставлялись на продажу загородные базы отдыха: объект в Каслинском городском поселении на берегу озера Киреты оценили в 42,9 млн рублей, а дом отдыха у реки в Кыштыме — в 26 млн. Оба комплекса работают круглый год, имеют развитую инфраструктуру и постоянных клиентов.