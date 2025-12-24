Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МТЗ на треть увеличил выпуск энергонасыщенных тракторов за 11 месяцев

«За 11 месяцев предприятие произвело свыше 500 тракторов BELARUS 3522. Это превысило прошлогодний показатель на более чем 160 единиц», — рассказал начальник механосборочного производства ОАО «МТЗ» Павел Лисовский.

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство энергонасыщенных тракторов на Минском тракторном заводе с января по ноябрь 2025 года выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«За 11 месяцев предприятие произвело свыше 500 тракторов BELARUS 3522. Это превысило прошлогодний показатель на более чем 160 единиц. В следующем году перед нашим коллективом стоит амбициозная задача по увеличению производства энергонасыщенной техники — от 100 единиц в месяц. Для достижения поставленных целей будет максимально задействован кадровый и промышленный потенциал», — рассказал начальник механосборочного производства ОАО «МТЗ» Павел Лисовский.

В 2026 году МТЗ намерен нарастить объем поставок энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 в отечественные сельскохозяйственные организации минимум до 1 тыс. единиц. -0-