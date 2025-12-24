МТЗ на треть увеличил выпуск энергонасыщенных тракторов за 11 месяцев

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство энергонасыщенных тракторов на Минском тракторном заводе с января по ноябрь 2025 года выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.