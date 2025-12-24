МТЗ на треть увеличил выпуск энергонасыщенных тракторов за 11 месяцев

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство энергонасыщенных тракторов на Минском тракторном заводе с января по ноябрь 2025 года выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«За 11 месяцев предприятие произвело свыше 500 тракторов BELARUS 3522. Это превысило прошлогодний показатель на более чем 160 единиц. В следующем году перед нашим коллективом стоит амбициозная задача по увеличению производства энергонасыщенной техники — от 100 единиц в месяц. Для достижения поставленных целей будет максимально задействован кадровый и промышленный потенциал», — рассказал начальник механосборочного производства ОАО «МТЗ» Павел Лисовский.
В 2026 году МТЗ намерен нарастить объем поставок энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 в отечественные сельскохозяйственные организации минимум до 1 тыс. единиц. -0-