Индийская компания, владеющая крупнейшим НПЗ, возобновила закупки нефти РФ

По данным Bloomberg, компания Reliance Industries возобновила закупки российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Индийская компания Reliance Industries вновь закупает российскую нефть. Организация является владельцем крупнейшего в мире НПЗ. Об этом пишет Bloomberg. При этом издание утверждает, что якобы индийская компания теперь покупает нефть по сниженным ценам.

По данным источников издания, Индия заключила контракты с RusExport. Поставка нефти якобы будет производиться танкерами для снабжения внутренних потребителей.

«Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской нефти по сниженным ценам, получая баррели от поставщиков, не подпадающих под санкции, и направляя их на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате», — говорится в материале.

Между тем европейские санкции привели к падению польского экспорта в Россию более чем на 70%. За первые девять месяцев они сократились до 1,9 млрд евро против 6,5 млрд евро за тот же период 2021 года.