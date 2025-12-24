Индийская компания, владеющая крупнейшим НПЗ, возобновила закупки нефти РФ

Индийская компания Reliance Industries вновь закупает российскую нефть. Организация является владельцем крупнейшего в мире НПЗ. Об этом пишет Bloomberg. При этом издание утверждает, что якобы индийская компания теперь покупает нефть по сниженным ценам.
По данным источников издания, Индия заключила контракты с RusExport. Поставка нефти якобы будет производиться танкерами для снабжения внутренних потребителей.
«Индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской нефти по сниженным ценам, получая баррели от поставщиков, не подпадающих под санкции, и направляя их на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате», — говорится в материале.
Между тем европейские санкции привели к падению польского экспорта в Россию более чем на 70%. За первые девять месяцев они сократились до 1,9 млрд евро против 6,5 млрд евро за тот же период 2021 года.