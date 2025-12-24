Депутат Говырин: с 1 января самозанятые могут платить взносы по двум программам

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил об изменениях, которые станут актуальны для самозанятых с 1 января 2025 года.
Теперь самозанятые могут добровольно подключаться к страхованию на случай временной нетрудоспособности (больничного). Но получать выплаты можно только при регулярных страховых взносах, которые человек должен перечислять самостоятельно.
Спустя шесть месяцев платежей можно оформить листок нетрудоспособности. Есть два варианта платежей на выбор — внести в год 35 или 50 тысяч рублей.
— При первой — ежемесячный платеж составляет 1344 рубля, при второй — 1920 рублей, — объяснил Говырин RT.
Подключение автоматически добавляет человека в программу, но пропускать платежи нельзя, это снизит стаж выплат и можно потерять право на оплачиваемый больничный.
— После полугода добровольных отчислений появляется право на выплаты. Итог для самозанятого простой: оплачиваемый больничный становится доступен, если заранее заявиться и регулярно платить взносы, — сказал aif.ru юрист Илья Русяев.
Также налоговая планирует усилить контроль за самозанятыми и работодателями. А вот сумма максимального дохода не была увеличена с 2,4 млн до 3 млн рублей на 2026 год, пишет Газета.ru.
Тем временем, за период первых десяти месяцев 2025 года средний платеж от самозанятых в пользу банков и микрофинансовых организаций коллекторам достиг максимального уровня за последние три года, составив 6 870 рублей, сообщает Царьград.