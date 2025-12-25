Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 25 декабря на Рождество

Национальный банк установил валютные курсы на 25 декабря, четверг. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались на уровне, установленным перед большими выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, в четверг, 25 декабря, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9127 белорусского рубля, 1 евро — 3,4342 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7094 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 24 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в четверг, 25 декабря, остались такими же.
