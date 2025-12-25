Путин перед Новым годом собрал в Кремле представителей бизнеса

Ранее Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявлял, что российская экономика выдерживает внешнее давление, государственные финансы остаются стабильными, а решения по доходам и расходам бюджета позволили сохранить баланс. Тогда он прогнозировал снижение годовой инфляции по итогам декабря ниже 6% и рост ВВП на 0,5−1%, подчеркивая, что страна продолжит проводить суверенную экономическую политику с опорой на запросы бизнеса и граждан.