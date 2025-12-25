Путин перед Новым годом собрал в Кремле представителей бизнеса

Путин провел встречу с представителями бизнеса и обсудил с ними ряд тем.
Президент России Владимир Путин поздно вечером 24 декабря провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, на которой обсуждались импортозамещение, курс рубля, ключевая ставка и состояние корпоративного кредитования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на совещание были приглашены руководители крупнейших частных компаний и предприятий с государственным участием.
«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса… В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний. Председатель РСПП пригласил Путина весной наступающего года на 35-й съезд РСПП», — сообщил Песков.
Песков уточнил, что во встрече также участвовали представители экономического и социального блоков правительства, сотрудники администрации президента и глава Банка России. В том числе был поднят вопрос защиты окружающей среды.
Ранее Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявлял, что российская экономика выдерживает внешнее давление, государственные финансы остаются стабильными, а решения по доходам и расходам бюджета позволили сохранить баланс. Тогда он прогнозировал снижение годовой инфляции по итогам декабря ниже 6% и рост ВВП на 0,5−1%, подчеркивая, что страна продолжит проводить суверенную экономическую политику с опорой на запросы бизнеса и граждан.