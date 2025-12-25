Восемь поддельных моряков «работали» на судах в Хабаровском крае

В Ванинском районе прокуратура обнаружила восемь поддельных моряков, якобы работавших на судах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время проверки выяснилось, что житель Советской Гавани предоставил в «Администрацию морских портов Охотского моря и Татарского пролива» фиктивный документ от работодателя, подтверждающий, что он работает на судне рефрижераторным машинистом. На его основании он получил удостоверение личности моряка, при этом на судне не работал.
— Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконно полученного удостоверения личности моряка недействительным. Требования прокурора удовлетворены. Удостоверение личности моряка изъято у гражданина и аннулировано, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.