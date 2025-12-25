Суд в Хабаровске обязал застройщика выплатить пенсионерке долг по зарплате

В Хабаровске суд встал на сторону пожилой сотрудницы, которой строительная компания долгое время не выплачивала заработанные деньги. Женщина добивалась справедливости через суд и смогла взыскать с работодателя не только долг по зарплате, но и компенсации. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".