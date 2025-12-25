Ричмонд
Суд в Хабаровске обязал застройщика выплатить пенсионерке долг по зарплате

Работодатель больше года задерживал выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске суд встал на сторону пожилой сотрудницы, которой строительная компания долгое время не выплачивала заработанные деньги. Женщина добивалась справедливости через суд и смогла взыскать с работодателя не только долг по зарплате, но и компенсации. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

Пенсионерка обратилась с иском в Краснофлотский районный суд Хабаровска. Она рассказала, что больше года работала в одной из компаний-застройщиков краевой столицы по срочному трудовому договору. При этом работодатель систематически задерживал выплату заработной платы. Из-за постоянных задержек женщина приняла решение уволиться по собственному желанию.

«Суд установил, что на момент увольнения компания так и не рассчиталась с сотрудницей. Общая сумма задолженности по заработной плате и окончательному расчету превысила 200 тысяч рублей. Представители строительной фирмы на судебное заседание не пришли, письменных возражений и доказательств, опровергающих доводы истца, не представили», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд взыскал в пользу пенсионерки всю сумму задолженности по заработной плате, компенсацию за задержку выплат, а также компенсацию морального вреда 30 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.