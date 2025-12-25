В Китай отправили более 113 тонн новосибирской рыбы

Грузы общим весом более ста тонн, включающие мороженого карася, пелядь, щуку, судака и сазана, были отгружены в июле и декабре. Каждая партия перед отправкой прошла оценку на соответствие ветеринарно-санитарным нормам Евразийского экономического союза, а также ветеринарным требованиям китайской стороны.
Грузы были отправлены автомобильным транспортом в сопровождении согласованных между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР (GACC) ветеринарных сертификатов.
