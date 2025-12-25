Нарушение при перевозке более 21 тонны мороженого кижуча нашли в Приморье

Как рассказали в управлении Россельхознадзор, речь идет о партии мороженого тихоокеанского кижуча весом 21,3 тонны. Проверку провели 24 декабря. Инспектор замерил температуру в толще продукции и зафиксировал показатель минус 15,3 градуса при нормативе минус 18 градусов. Такие условия не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности рыбы и рыбной продукции, а также установленным техническим условиям.