Пять мигрантов нелегально трудились в кафе Уссурийска — работодатель ответит по закону

Кроме того, в отношении 56-летней жительницы Артёма, выступавшей в роли работодателя, составлено три административных протокола по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Все материалы направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу и вынесения решения.