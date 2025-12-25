Ричмонд
Пять мигрантов нелегально трудились в кафе Уссурийска — работодатель ответит по закону

Двое иностранцев подлежат выдворению за пределы РФ.

Источник: PrimaMedia.ru

Профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции, продолжаются на территории Артёмовского городского округа, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В ходе рейдовых мероприятий полицейские обнаружили иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность незаконно в кафе на улице Герцена. В отношении двух иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ. За незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности, к административной ответственности привлечено три иностранца», — говорится в сообщении.

Им назначены штрафы, а двум иностранцам по решению суда предстоит принудительное выдворение за пределы России. До завершения процедуры они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Кроме того, в отношении 56-летней жительницы Артёма, выступавшей в роли работодателя, составлено три административных протокола по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Все материалы направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу и вынесения решения.

Напомним, ранее в кафе на улице Герцена в Артёме сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Артёму выявили четверых иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории РФ.