Пять мигрантов нелегально трудились в кафе Уссурийска — работодатель ответит по закону

Профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции, продолжаются на территории Артёмовского городского округа, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В ходе рейдовых мероприятий полицейские обнаружили иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность незаконно в кафе на улице Герцена. В отношении двух иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ. За незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности, к административной ответственности привлечено три иностранца», — говорится в сообщении.
Им назначены штрафы, а двум иностранцам по решению суда предстоит принудительное выдворение за пределы России. До завершения процедуры они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.
Кроме того, в отношении 56-летней жительницы Артёма, выступавшей в роли работодателя, составлено три административных протокола по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Все материалы направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу и вынесения решения.
Напомним, ранее в кафе на улице Герцена в Артёме сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Артёму выявили четверых иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории РФ.