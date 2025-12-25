Цены на шины для автомобилей могут взлететь из-за нового экосбора

В России планируют улучшить экологию с помощью сбора на шины.
Новая система расчёта экосбора для автомобильных шин, которая начнёт действовать с 1 января 2026 года, может привести к росту цен на продукцию, не соответствующую обновлённым экологическим требованиям. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Однако на стоимость шин, отвечающих экологическим нормам, это никак не повлияет.
«Производители и импортеры, которые сейчас выпускают безопасную продукцию, смогут оперативно получить сертификаты ГОСТ Р 51893−2024 и не столкнутся с повышением издержек. А вот те, кто работает с дешевыми азиатскими покрышками сомнительного качества, либо уйдут с рынка, либо вынуждены будут поднять цены», — заявил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов в беседе с изданием «Известия».
Согласно приведённым расчётам, для стандартного комплекта легковых шин весом около 35 кг экосбор в 2026 году составит примерно 3,3 тыс. рублей при наличии сертификата безопасности и около 6,6 тыс. рублей — при его отсутствии. Для более тяжёлых комплектов кроссоверов и внедорожников (50−60 кг) разница может достичь 5−5,5 тыс. рублей. Механизм предусматривает применение повышенного коэффициента (до 17) при использовании в производстве экологически опасных соединений, в первую очередь полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
В Министерстве промышленности и торговли РФ подтвердили, что ставка экосбора будет повышена для участников рынка, реализующих шины с канцерогенно-опасными компонентами. По данным ведомства, требованиям нового ГОСТа не соответствуют около 11% отечественных шин, в то время как среди импортных этот показатель достигает 40%.
Изменения связаны с необходимостью снижения негативного воздействия резиновой пыли, образующейся при износе покрышек. Исследования, проведённые в Москве, показали, что микрочастицы резины могут составлять до 60% от общего объёма вредных веществ, загрязняющих воздух. Новая система экосбора призвана стимулировать производителей к отказу от опасных компонентов через экономические механизмы, отмечают эксперты.