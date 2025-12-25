Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с крупным бизнесом

Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с бизнес-лидерами. Обсудили в том числе импортозамещение, курс рубля, демографию и экологию.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин провел в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встречу пришли руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием. Президент обсудил с бизнесом в том числе импортозамещение, курс рубля, ключевую ставку и кредитование.

В пресс-службе Кремля уточнили, что во встрече приняли участие представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента России, а также руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Там же добавили, что участники встречи говорили о демографической ситуации в стране и политике компаний, направленной на поддержку рождаемости, а также вопросах защиты окружающей среды.

Президент регулярно контактирует с бизнесменами, весной у него была встреча с ними 26 мая — в День российского предпринимательства, она продолжалась больше двух часов. Кроме того, в марте глава государства принимал участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На встрече в Кремле в ночь на 25 декабря глава союза Александр Шохин позвал Путина на 35-й съезд РСПП, который должен пройти весной 2026 года.

До этого 24 декабря ТАСС сообщил, что Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с лауреатами за бокалом шампанского. Среди награжденных — госслужащие, главы компаний, артисты, деятели культуры, науки и образования. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше