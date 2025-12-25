Вслед за утильсбором власти пересмотрят еще один платеж для автомобилистов

В РФ пересмотрят систему расчета экосбора на автомобильные шины, пишут СМИ.
В России с 1 января 2026 года пересмотрят систему расчета экологического сбора на автомобильные шины. Итоговая ставка будет зависеть от уровня канцерогенности конкретного изделия. Об этом 25 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источники в правительстве РФ. По их данным, новые правила затронут прежде всего импортную продукцию, часть которой не соответствует ГОСТам по содержанию опасных веществ.
«Систему расчета экологического сбора на автомобильные шины в России пересмотрят с 1 января 2026 года», — рассказали «Известия». В Минпромторге подтвердили, что проект постановления правительства по этому поводу согласован.
По информации издания, для шин с повышенным содержанием канцерогенных компонентов экосбор могут увеличить минимум в два раза. Речь идет прежде всего о моделях, где выявлены превышения по полициклическим ароматическим углеводородам и другим веществам, попадающим в перечень опасных. Эксперты, опрошенные газетой, оценивают, что около 40% импортных шин, представленных на российском рынке, не укладываются в действующие нормы ГОСТа по этому показателю и могут попасть в самую высокую категорию ставки.
Ранее сообщалось, что новая система экосбора может привести к росту цен на шины, не соответствующие обновленным экологическим требованиям, тогда как сертифицированная по ГОСТ Р 51893−2024 продукция подорожания не ожидает. С 1 января 2026 года в России также на 20% будет увеличен размер утилизационного сбора для автомобилей, мощность которых превышает 160 лошадиных сил. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение утилизационного сбора на автомобили не будет действовать вечно.