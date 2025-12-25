Вслед за утильсбором власти пересмотрят еще один платеж для автомобилистов

По информации издания, для шин с повышенным содержанием канцерогенных компонентов экосбор могут увеличить минимум в два раза. Речь идет прежде всего о моделях, где выявлены превышения по полициклическим ароматическим углеводородам и другим веществам, попадающим в перечень опасных. Эксперты, опрошенные газетой, оценивают, что около 40% импортных шин, представленных на российском рынке, не укладываются в действующие нормы ГОСТа по этому показателю и могут попасть в самую высокую категорию ставки.