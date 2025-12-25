Власти Кургана уговаривают скандального владельца терм «Баден» на проект в ЦПКиО

В качестве подрядчика терм в ЦПКиО власти видят уроженца Кургана Евгения Кононова.
Власти Кургана активно уговаривают скандального владельца сети термальных комплексов Урала «Баден Баден» Евгения Кононова построить горячий бассейн в Центральном парке культуры и отдыха. Известный бизнесмен, чьи проекты в Екатеринбурге и Челябинске часто сопровождались судебными скандалами из-за споров с властями и экологами, рассматривается как ключевой кандидат для строительства терм в популярном месте отдыха. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали осведомленные источники.
«Власти уговаривают уроженца Кургана, владельца термальных комплексов Урала “Баден Баден” Евгения Кононова построить термы в ЦПКиО. Чиновники обращались и к другому предпринимателю, но он отказался», — сообщили инсайдеры.
Переговоры с Кононовым продолжаются: мэрия надеется на его опыт в создании термальных комплексов, несмотря на репутацию скандалиста с несколькими громкими делами на Урале. Другие предприниматели уже отказались от проекта из-за сложностей с инфраструктурой парка. На реализацию проекта по предварительным оценкам необходимо не менее одного миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана предлагают инвесторам построить термальный комплекс в ЦПКиО на участке более 15 тысяч квадратных метров у реки Битевка, на месте бывшего парка с динозаврами. Предварительная оценка земли под термы — 15 млн рублей, она доступна в аренду или для выкупа. Администрация анонсировала там масштабные проекты в сфере спорта, рекреации и туризма, подчеркивая, что новый аквакомплекс станет самым ближайшим для горожан по сравнению с действующими термами в 20 километрах от центра.