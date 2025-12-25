Власти Кургана уговаривают скандального владельца терм «Баден» на проект в ЦПКиО

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана предлагают инвесторам построить термальный комплекс в ЦПКиО на участке более 15 тысяч квадратных метров у реки Битевка, на месте бывшего парка с динозаврами. Предварительная оценка земли под термы — 15 млн рублей, она доступна в аренду или для выкупа. Администрация анонсировала там масштабные проекты в сфере спорта, рекреации и туризма, подчеркивая, что новый аквакомплекс станет самым ближайшим для горожан по сравнению с действующими термами в 20 километрах от центра.