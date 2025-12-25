Ричмонд
Красноярка пожаловалась на азиатский магазин, где продают продукты без этикеток на русском

Жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на магазин «Азия маркет». По ее словам, в торговой точке продавали продукты питания без информации на русском языке, из-за чего невозможно было узнать состав, срок годности или производителя товара.

Источник: РИА "Новости"

«Заходишь туда, и там тотально неизвестно, что висит с ценником», — рассказала покупательница. Она также отметила, что продавец ссылался на некий «федеральный закон», который якобы освобождает их от обязанности переводить маркировку, но назвать конкретный нормативный акт не смог.

Специалисты управления провели проверку и подтвердили нарушения. В продаже были обнаружены кондитерские изделия и снеки с маркировкой на китайском языке при полном отсутствии информации на русском.

По итогам проверки И. П. Гайсиной Я. Д. объявили предостережение о недопустимости таких нарушений. Если жалобы продолжат поступать, ведомство готово обратиться в суд с требованием запретить продажу немаркированных продуктов в этом магазине.