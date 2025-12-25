Цены на новостройки в Новосибирске выросли в 25,5 раз за 25 лет

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска с декабря 2000 по декабрь 2025 года увеличилась с 6 645 до 169 500 рублей. Этот рост в 25,5 раз значительно опередил как официальную инфляцию, так и курсовую динамику доллара, который за тот же период подорожал менее чем в три раза, сообщает телеграм-канал «РОП | НОВОСИБИРСК | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
За четверть века рынок новосибирской новостройки пережил разные фазы. Пять лет цены оставались практически неизменными, а в кризисном 2009 году рухнули на 15,2%. Однако в двенадцать из двадцати пяти лет наблюдался существенный рост, значительно превышавший инфляцию. В результате среднегодовой прирост стоимости квадратного метра за весь период составил 14,9%.
Текущий 2025 год принёс коррекцию: цены откатились к уровням семилетней давности, повторив ситуацию 2018 года. Аналитики напоминают, что после предыдущего подобного отката последовала мощная волна подорожания.
«Пока будет сепарация застройщиков на тех, кто останется в рынке, и тех, кто станет банкротом или строительным отделом при банке, цены будут умеренно расти», — говорится в сообщении телеграм-канала.