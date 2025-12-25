Цены на новостройки в Новосибирске выросли в 25,5 раз за 25 лет

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска с декабря 2000 по декабрь 2025 года увеличилась с 6 645 до 169 500 рублей. Этот рост в 25,5 раз значительно опередил как официальную инфляцию, так и курсовую динамику доллара, который за тот же период подорожал менее чем в три раза, сообщает телеграм-канал «РОП | НОВОСИБИРСК | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».