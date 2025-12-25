Штраф 30 тысяч рублей выписали авиакомпании S7 за отказ везти пассажиров

В ведомстве рассказали, что летом 2025 года при организации авиакомпанией S7 стыковочных рейсов различных направлений в города Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 пассажирам отказали в перелете, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту лайнеров.