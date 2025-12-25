В Омске закрывают одну из местных сыроварен

Ранее мы писали о другой сыроварне, которую омичи создали в деревне Москаленского района. Производство стало не просто бизнесом, а целой семейной философией. Историю о том, как творческий подход, профессиональные знания и желание производить качественные продукты привели к созданию успешного семейного бизнеса, — читайте в нашем материале.