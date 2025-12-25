Ричмонд
В Омске закрывают одну из местных сыроварен

О закрытии производства с нового года сообщили владельцы сети.

Источник: Аргументы и факты

Одна из омских сыроварен сообщила о вынужденном закрытии предприятия. Оно работало в Омске семь лет, используя в производстве молоко местного фермерства.

«Обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — написано в группе сыроварни марки «Над хлебом с маслом».

Омичи выпускали пармезан, нахлебник, моцарелла, страчателла, буррата, качотта, песто-сыр, халлуми, подвинчик и адыгейский. В Омске работали 12 фирменных точек производителя. Реализовывали сыры на доставку и в сетевых магазинах.

Ранее мы писали о другой сыроварне, которую омичи создали в деревне Москаленского района. Производство стало не просто бизнесом, а целой семейной философией. Историю о том, как творческий подход, профессиональные знания и желание производить качественные продукты привели к созданию успешного семейного бизнеса, — читайте в нашем материале.