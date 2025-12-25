В Омске закрывают одну из местных сыроварен

Одна из омских сыроварен сообщила о вынужденном закрытии предприятия. Оно работало в Омске семь лет, используя в производстве молоко местного фермерства.
«Обстоятельства сильнее, и в сложившейся ситуации мы не видим возможности продолжать работу», — написано в группе сыроварни марки «Над хлебом с маслом».
Омичи выпускали пармезан, нахлебник, моцарелла, страчателла, буррата, качотта, песто-сыр, халлуми, подвинчик и адыгейский. В Омске работали 12 фирменных точек производителя. Реализовывали сыры на доставку и в сетевых магазинах.
