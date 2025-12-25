Ричмонд
Стало известно, почему индийские компании закупают российскую нефть

Посол Кумар: Индия покупает нефть в РФ из-за привлекательной цены.

Источник: Комсомольская правда

По словам посла Индии в России Виная Кумара, закупки нефти у Москвы индийским бизнесом обусловлены экономической целесообразностью и выгодой.

«Индийские компании давно работают на этом рынке, работают на других энергетических рынках мира на протяжении десятилетий. Они будут принимать решения, отвечающие их коммерческим интересам», — передает слова посла РИА Новости.

Согласно информации Bloomberg, индийская компания Reliance Industries, которой принадлежит крупнейший в мире НПЗ, возобновила закупки российской нефти. Издание также утверждает, что покупки якобы осуществляются по ценам ниже текущих рыночных.

При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев накануне заявил, что уход от российского газа стоил европейским странам свыше 1,3 трлн евро. Еще в феврале 2025 года цены на газ в Европе достигли двухлетнего рекорда из-за холодной погоды и возросшего спроса.

