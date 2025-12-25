Продавцы магазинов в Лондоне объяснили, как к ним попал Snickers из России

Ранее газета New York Times сообщила о появлении в продаже в британской столице батончиков Snickers с русскоязычными надписями.
Как выяснило РИА Новости, товар можно найти преимущественно в магазинах, расположенных в «этнических» кварталах столицы, где проживают выходцы из стран южной и юго-восточной Азии.
Продавцы и владельцы всех продающих российский Snickers магазинов, которые посетил корреспондент РИА Новости, являются выходцами из Индии и других стран южной Азии. Они объяснили, что закупают товар у крупных оптовиков, однако не знают, почему те завезли партию российского шоколада Snickers. Некоторые предположили, что это выгоднее, чем закупать Snickers, произведенный в Великобритании.
Российский Snickers продается во многих частных торговых точках, однако в крупных супермаркетах и торговых сетях батончиков из России не оказалось.
Международный артикул, указанный на упаковке батончиков, начинается с цифры 46 — что означает, что страной происхождения является Россия. Кроме того, в качестве изготовителя указана компания ООО «Марс», расположенная по адресу Московская область, Ступино, улица Ситенка, 12. На упаковке также есть информация на казахском, армянском и киргизском языках.
На полках магазинов можно найти как классический Snickers, произведенный в России, так и различные другие варианты конфеты, в том числе покрытые белым шоколадом и с разными, зачастую уникальными для России вкусовыми добавками — «лесной орех» и даже «пломбир».
Ранее производящая Snickers компания Mars, комментируя появление шоколадных батончиков с русскоязычной упаковкой в Лондоне, заявила газете NYT, что не сможет помешать посредникам покупать сладости и потом перепродавать их в Европе.
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.