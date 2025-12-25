Продавцы магазинов в Лондоне объяснили, как к ним попал Snickers из России

Продавцы и владельцы всех продающих российский Snickers магазинов, которые посетил корреспондент РИА Новости, являются выходцами из Индии и других стран южной Азии. Они объяснили, что закупают товар у крупных оптовиков, однако не знают, почему те завезли партию российского шоколада Snickers. Некоторые предположили, что это выгоднее, чем закупать Snickers, произведенный в Великобритании.