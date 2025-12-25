Ричмонд
Жители Татарстана в январе получат аванс меньше обычного

Татарстанцы в январе получат уменьшенный аванс из-за длинных новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 11 января. Повлияет ли это на итоговую зарплату за месяц — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Аванс и зарплата рассчитываются, отталкиваясь от числа количества рабочих дней в каждом конкретном месяце. Аванс работники получают за рабочие дни в первой половине месяца, а остаток — в виде зарплаты.

В январе у татарстанцев будет всего 15 рабочих дней, на первую половину месяца выпадут всего четыре из них — с 12-го по 15-е число. Оставшиеся 11 рабочих дней будут во второй половине месяца.

По причине того, что в первой половине января количество рабочих дней будет гораздо меньше, чем во второй половине месяца, жители Татарстана получат аванс меньше, чем обычно. Оставшуюся часть денежных средств начислят уже в виде зарплаты.