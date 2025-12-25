Жители Татарстана в январе получат аванс меньше обычного

Аванс и зарплата рассчитываются, отталкиваясь от числа количества рабочих дней в каждом конкретном месяце. Аванс работники получают за рабочие дни в первой половине месяца, а остаток — в виде зарплаты.
В январе у татарстанцев будет всего 15 рабочих дней, на первую половину месяца выпадут всего четыре из них — с 12-го по 15-е число. Оставшиеся 11 рабочих дней будут во второй половине месяца.
По причине того, что в первой половине января количество рабочих дней будет гораздо меньше, чем во второй половине месяца, жители Татарстана получат аванс меньше, чем обычно. Оставшуюся часть денежных средств начислят уже в виде зарплаты.