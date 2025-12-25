Водителям посоветовали срочно заменить права, если они заканчиваются в Новый год

Согласно постановлению правительства, национальные права, срок действия которых завершился или завершится в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, считаются действительными ещё три года после указанной на них даты. Это продление происходит автоматически и является разовым.
При этом в МВД подчеркнули, что если срок действия прав истекает непосредственно в официальный нерабочий день, то правило автоматического продления не действует. В такой ситуации водителю необходимо получить новое удостоверение до наступления праздничной даты.
Ранее в МВД разъяснили порядок замены автоматически продлённых водительских прав. В ведомстве отметили, что для замены экзамены сдавать не нужно, однако потребуется медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к вождению.
