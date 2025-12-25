FT рассказала о «К-образной экономике» Трампа и росте неравенства в США

В качестве примера газета приводит Гринвич в штате Коннектикут и Бриджпорт в 48 км от него. В первом средний доход на налоговую декларацию в 2023 году достиг $687 тыс. долларов, в Бриджпорте средний доход — $70,5 тыс. С каждым годом этот разрыв растет. Он ставит под угрозу перспективы Республиканской партии на промежуточных выборах в следующем году, говорится в материале.