В РЭК объявили об изменении тарифов на «коммуналку» на 2026 год

В четверг, 25 декабря 2025 года, на пресс-конференции, посвященной тарифам на 2026 год, председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрий Русских раскрыл предстоящие изменения ставок коммунальных услуг.
Так, тариф на коммунальные услуги в 2026 году дважды скорректируется по всей стране — с 1 января и с 1 октября.
С начала года может произойти рост платы на 1,7%. Он связан с изменениями в налоговом законодательстве. Основное изменение тарифов произойдет с 1 октября. Для Омской области федеральным правительством утвержден индекс среднего роста 13%.
Стоимость питьевой воды для потребителей «Омскводоканала» с 1 января составит 28,24 ₽/куб.м (+46 коп.), с 1 октября — 31,90 ₽/куб.м. Водоотведение с 1 января будет стоить 32,48 ₽/куб.м (+54 коп.), с 1 октября — 36,70 ₽/куб. м.
Тариф на электроэнергию для домов с электроплитами с нового года составит 4,45 ₽/кВт*ч (сейчас — 4,38 ₽/кВт*ч), для домов с газовыми плитами — 6,36 ₽/кВт*ч (сейчас — 6,27 ₽/кВт*ч). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 октября составит 7,08 ₽/кВт*ч. Для домов с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов и СНТ тариф на электроэнергию ниже на 30% и составит 4,95 ₽/кВт*ч.
Стоимость газа крупнейшего поставщика в регионе «Газпром межрегионгаз Омск» увеличится с 1 января на 1,6% (+12 копеек) и составит 7,70 ₽/куб.м. Такая цена будет действовать для тех, кто использует газ в том числе на отопление. Если газ необходим только для приготовления пищи, цена составит 12,47 ₽/куб.м (сейчас — 12,27 ₽/куб.м).
Поставку тепловой энергии на территории Омской области осуществляют 112 организаций: 25 — в городе Омске и 87 — в муниципальных районах. Для каждой ресурсоснабжающей организации тариф устанавливается индивидуально. В Омске основным поставщиком тепловой энергии является «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании». С 1 января для потребителей утвержден экономически обоснованный тариф в размере 2 681,90 ₽/Гкал. С октября цена составит 3 030,63 ₽/Гкал.
«Повышение тарифов на вывоз мусора и сжиженный газ из газгольдеров с 1 января РЭК не согласовано. Стоимость этих услуг остается без изменений», — сообщил Дмитрий Русских.
Председатель РЭК заявил о том, что будут установлены льготные тарифы для населения.
«Хочу напомнить, что в Омской области сохраняются все меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, предусмотренные федеральным и областным законодательством. Это порядка 40 льготных категорий», — пояснил Русских.
Разницу между льготными и экономически обоснованными тарифами ресурсоснабжающим организациям компенсируют из регионального бюджета.