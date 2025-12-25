В РЭК объявили об изменении тарифов на «коммуналку» на 2026 год

Тариф на электроэнергию для домов с электроплитами с нового года составит 4,45 ₽/кВт*ч (сейчас — 4,38 ₽/кВт*ч), для домов с газовыми плитами — 6,36 ₽/кВт*ч (сейчас — 6,27 ₽/кВт*ч). Тариф для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 октября составит 7,08 ₽/кВт*ч. Для домов с электроплитами, а также для жителей сельских населенных пунктов и СНТ тариф на электроэнергию ниже на 30% и составит 4,95 ₽/кВт*ч.