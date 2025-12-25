Белоусов рассказал о «преимуществе отсталости» у России

Белоусов подчеркнул, что новые центры экономической мощи могут формироваться как раз на тех направлениях, которые ранее считались отстающими. Так, в Турции, ценой высокой инфляции и сопутствующих издержек, была создана современная промышленная база, которой еще 25−30 лет назад не существовало. Долгое время Иран был объектом насмешек, но в итоге оказалось, что там сформированы высокотехнологичные промышленные отрасли, включая оборонный комплекс, для подавления которых (с неясным конечным результатом) потребовалось вмешательство «старшего брата»", указал эксперт.