Часть омских Нефтяников готовятся застроить высотками

Согласно проекту планировки территории, в границах участка планируется возведение еще нескольких многоквартирных домов высокой этажности, в одном из которых будет находиться детский сад на 45 мест. В других домах разместят магазины, объекты бытового обслуживания и делового управления. Также на территории запланирована школа на 1 122 места с бассейном, магазин и спортивная площадка. Дома и магазин предполагается сдать в эксплуатацию в сроки с 2026 по 2030 год, школу — к 2032 году.