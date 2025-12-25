Ричмонд
Часть омских Нефтяников готовятся застроить высотками

В планах застройки — высотные дома и школа.

Источник: Reuters

Мэрия Омска открыла общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории городка Нефтяников, в рамках которой обсуждаются планы на застройку участка в границах улицы Заозерной, проспекта Королева, улицы Сергея Тюленина и «проектируемой улицы № 15». Некогда здесь находились дачи, а потом началось строительство ЖК «Сады Наука», предполагавшее появление трех высотных домов.

Согласно проекту планировки территории, в границах участка планируется возведение еще нескольких многоквартирных домов высокой этажности, в одном из которых будет находиться детский сад на 45 мест. В других домах разместят магазины, объекты бытового обслуживания и делового управления. Также на территории запланирована школа на 1 122 места с бассейном, магазин и спортивная площадка. Дома и магазин предполагается сдать в эксплуатацию в сроки с 2026 по 2030 год, школу — к 2032 году.

Застройщиком выступает ООО СМУ-5 Стройбетон «Восточное». Общественные обсуждения продлятся до 15 января 2026 года.

Напомним, ЖК «Сады Наука» начали строить еще в 2014 году, но потом строительство остановилось. В 2021 году несколько гектаров земли у недостроенного ЖК «Сады Наука» стали собственностью Олега Золотова, который возглавляет Группу компаний «Стройбетон». Недавно застройщик получил положительное заключение экспертизы на строительство нового корпуса на улицах Заозерной — Королева — Тюленина, который будет расположен неподалеку от долгостроя.